Rinnovabili famiglie britanniche hanno pagato 220mld£ in più per energia a causa della politica green di Westminster - lo STUDIO di Watt-Logic

Secondo uno studio di Watt-Logic, le famiglie britanniche hanno speso 220 miliardi di £ in più per l'energia a causa delle politiche green di Westminster. Elaborato da Kathryn Porter e presentato da Lord Offord, il rapporto evidenzia come le energie rinnovabili non abbiano comportato una diminuzione delle bollette nonostante decenni di sussidi. Analizziamo le implicazioni di queste scelte energetiche nel contesto attuale.

o studio, elaborato da Kathryn Porter e presentato da Lord Offord, sostiene che le energie rinnovabili non abbiano portato a una riduzione delle bollette, nonostante decenni di sussidi. Secondo un recente rapporto della società di consulenza energetica Watt-Logic, negli ultimi vent'anni i con...

