Rincorreva la palla Bimbo investito sulle strisce | risarcito

Un pomeriggio di fine agosto si trasforma in tragedia per un bambino di 9 anni, colpito da un'auto mentre rincorreva il pallone in piazza Ubaldino Peruzzi, all'Antella. Dopo un tiro potente che porta il pallone oltre le strisce pedonali, il piccolo, intento a recuperarlo, viene investito. Fortunatamente, l'incidente culmina con un risarcimento, ma l'episodio ricorda i pericoli della distrazione e della velocità nelle aree residenziali.

Stava giocando con gli amici a calcio in piazza Ubaldino Peruzzi, all’Antella. Dopo un tiro troppo forte, il pallone finì tra due auto, al di là di via Montisoni. Sono le circa 20 di una giornata di fine agosto e il ragazzino, 9 anni all’epoca dei fatti, dopo aver attraversato e recuperare la sfera nel riattraversare la carreggiata sulle strisce pedonali fu stato travolto da una Fiat Panda. Lo schianto scaraventò il minore a terra sulla corsia di marcia opposta a pochi passi dalla siepe di piazza Peruzzi. Scattò subito l’allarme: sul posto i mezzi del 118 e la polizia municipale, il ragazzo fu portato di urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Meyer... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rincorreva la palla. Bimbo investito sulle strisce: risarcito

