Rimedio | Inzaghi? Palla sui suoi piedi Marotta è stato chiaro

Alberto Rimedio, durante la trasmissione "Domenica Sportiva", analizza il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter, citando le chiare parole di Beppe Marotta. Con l'allenatore corteggiato dall'Al-Hilal, la situazione si fa delicata e strategica. Rimedio sottolinea come la palla sia ora nei piedi del tecnico, evidenziando le sfide che lo attendono e le decisioni cruciali da prendere.

Rimedio si esprime sul futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Le parole del giornalista, che cita pure Beppe Marotta. PALLA AI PIEDI DEL TECNICO – Alla Domenica Sportiva, Alberto Rimedio si esprime su Simone Inzaghi e sul suo futuro all’Inter. L’allenatore è corteggiato dall’Al-Hilal, ma in questo momento pensa solamente alla finale di Champions League contro il Psg del 31 maggio. Le parole del giornalista della Rai: « Beppe Marotta è stato chiaro sul rinnovo ma qualora l’Inter dovesse vincere la Champions League bisognerà capire cosa deciderà Simone Inzaghi. Si parla di almeno 25 milioni di euro netti per un paio di anni, cifra clamorosa... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Rimedio: «Inzaghi? Palla sui suoi piedi, Marotta è stato chiaro»

Approfondimenti da altre fonti

Inter-Milan le pagelle: Inzaghi tradito dalla testa dei suoi, si salva solo un giocatore, i derby ormai sono una maledizione - offre una grande palla a Lautaro che però la getta alle ortiche. Gioca troppo lontano dalla porta. (Dal 53’ ARNAUTOVIC 5,5: non riesce ad incidere). INZAGHI 6: i suoi giocano bene nel primo ... Da msn.com

Milan-Inter: Inzaghi non ci sta e attacca - Simone Inzaghi ha commentato il derby pareggiato in extremis ai microfoni di Sky Sport iniziando a parlare del fatto che i suoi accettano il rischio di perdere palla in impostazione. Secondo msn.com

Inzaghi elogia i suoi giocatori: "Sentono davvero la maglia dell'Inter" - Dopo aver eliminato il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha elogiato l’impegno dei suoi giocatori. corrieredellosport.it scrive

MILAN 0-2 INTER | SIMONE INZAGHI INTERVIEW ??????