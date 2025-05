Rigore Ndicka Bisseck il commento di Rocchi | Era rigore ecco perché

Nell'ultima partita di campionato tra Inter e Roma, un episodio controverso ha acceso il dibattito: il contatto tra N'Dicka e Bisseck, che ha portato a non concedere un rigore all'Inter. Le dichiarazioni dell'arbitro Rocchi, che ha chiarito la sua decisione, sono state al centro dell'attenzione, suscitando reazioni e analisi sul corretto operato arbitrale in una fase cruciale della stagione.

Rigore Ndicka Bisseck, le dichiarazioni di Rocchi riguardo all’episodio in cui non è stato concessa un rigore all’Inter nella partita persa contro la Roma. Verso la conclusione della stagione, è emerso l’audio della partita tra Inter e Roma relativo all’episodio N’Dicka-Bisseck. Questo audio era stato richiesto all’AIA da DAZN, ma Giorgia Rossi aveva riferito che non era stato reso disponibile al servizio di streaming. Adesso, quell’audio è apparso dalla Sala Var di Lissone e il designatore Rocchi lo ha commentato su OPEN VAR. LO SCAMBIO TRA LA SALA VAR E IL DIRETTORE DI GARA – Tutto buono, si sente quando parte il pallone... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rigore Ndicka Bisseck, il commento di Rocchi: «Era rigore, ecco perché»

Se ne parla anche su altri siti

Inter-Lazio, per Rocchi rigore giusto. Ma con la Roma il Var non intervenne su Ndicka-Bisseck; Rigore Bisseck: dall’AIA attacco a Rocchi per Inter-Roma; CALCIO Inter in silenzio stampa: rabbia per il rigore e polemiche sul Var; Furia Inter: c'è il dossier arbitrale dietro al silenzio stampa. Rabbia cresciuta dopo le.... 🔗Ne parlano su altre fonti

Inter-Roma, l'audio arbitro-VAR su Bisseck-Ndicka: "Cade quando lo lascia". Rocchi: "Rigore evidente, è un errore" - La trattenuta di Evan Ndicka ai danni di Yann Bisseck durante Inter-Roma, uno degli episodi più contestati del finale di campionato. A ... 🔗Scrive msn.com

A Scudetto assegnato spunta l’audio VAR sul contatto Bisseck-Ndicka in Inter-Roma: “Rigore evidente” - A campionato finito, arriva l'ammissione che fa discutere. Il contatto Ndicka-Bisseck in Inter–Roma era da rigore: lo conferma il designatore Rocchi ... 🔗Secondo fanpage.it

Spunta l’audio N’Dicka-Bisseck! Rocchi: “Ecco perché lo faccio sentire. Era rigore, sbagliano perché…” - Le parole del designatore AIA Rocchi rispetto all'episodio del mancato rigore concesso a Bisseck e all'Inter nella gara persa contro la Roma ... 🔗fcinter1908.it scrive

MOVIOLA INTER VS ROMA: C'ERA IL RIGORE PER L'INTER SU BISSECK?