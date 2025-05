Rigenerazione urbana a Napoli il 29 e 30 maggio il congresso internazionale sulla sostenibilità delle città

Napoli ospiterà il 29 e 30 maggio 2025 il congresso internazionale “Improving Nature-Smart Policies through Innovative Resilient Evaluations”. Focalizzato sulla rigenerazione urbana, l'evento si propone di affrontare le sfide ambientali e sociali delle città contemporanee, promuovendo politiche innovative e sostenibili per un futuro resiliente. Un'importante occasione di confronto per esperti e decisori nel campo della sostenibilità urbana.

Le città contemporanee, epicentro delle grandi sfide ambientali e sociali del nostro tempo, saranno al centro del congresso internazionale “Improving Nature-Smart Policies through Innovative Resilient Evaluations”, in programma il 29 e 30 maggio 2025 presso l’Aula Magna della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in Piazzale Tecchio 80. Organizzato in collaborazione con la Siev – Società Italiana di Estimo e Valutazione, l’evento si articolerà in una due giorni ricca di interventi scientifici, tavole rotonde e sessioni tematiche sulle strategie di rigenerazione urbana sostenibile, con un’attenzione particolare agli strumenti valutativi multidimensionali in grado di orientare le politiche pubbliche verso modelli più equi, resilienti e partecipativi... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

