Rifiuti per le bioplastiche compostabili il riciclo sfiora il 58%

L'uso delle bioplastiche compostabili sta guadagnando terreno in Italia, con il tasso di riciclo che ha raggiunto il 57,8%, registrando un incremento di circa due punti rispetto al 2023. Un notevole progresso è stato segnato anche nella copertura dei servizi di raccolta e trattamento, ora disponibile per l'85% della popolazione, evidenziando un impegno sempre maggiore verso la sostenibilità ambientale.

