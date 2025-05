rifiuti civitella al top e forlì miglior capoluogo

Civitella si conferma al top nella gestione dei rifiuti, mentre Forlì si distingue come miglior capoluogo. Ben 11 dei 13 Comuni del comprensorio sono stati premiati per l'eccellente diminuzione del conferimento di rifiuti indifferenziati pro capite. Le premiazioni, parte della 11ª edizione dell'iniziativa 'Sotto il muro dei 100 chili', si sono svolte a Bologna, valorizzando l'impegno verso una gestione sostenibile.

Sono ben 11 i Comuni, su 13 totali del comprensorio, che sono stati premiati perché virtuosi per il basso conferimento di rifiuti indifferenziati per ogni abitante. Si sono svolte a Bologna le premiazioni di 'Sotto il muro dei 100 chili', 11ª edizione di un'iniziativa promossa dalla Rete Rifiuti Zero e dai Comuni Rifiuti Zero dell' Emilia Romagna. Tra i comuni che hanno prodotto appunto meno di cento chili, al primo posto in regione c'è Civitella: appena 85 per residente. Nella stessa categoria, Forlimpopoli è quarta (93). Anche Forlì si è aggiudicata un primato: con 136 chili, è al primo posto tra i capoluoghi a livello regionale...