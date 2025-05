Rick e morty ritorna con una catchphrase iconica dopo 3 anni

Rick e Morty torna finalmente con una delle sue catchphrase più iconiche: “Wubba Lubba Dub-Dub”. Dopo quasi tre anni di attesa, la stagione 8 della serie animata riporta in scena questo simbolo che ha fatto la storia del programma. Con il suo umorismo irriverente e le trame surreali, Rick and Morty promette di sorprendere ancora una volta i fan in questa nuova avventura.

il ritorno di "wubba lubba dub-dub" in "rick and morty" stagione 8. La serie animata Rick and Morty, nota per il suo umorismo irriverente e le storie surreali, ha recentemente riacceso uno dei suoi simboli più riconoscibili. Dopo quasi tre anni dall'ultima apparizione, la frase iconica "Wubba Lubba Dub-Dub" è stata nuovamente pronunciata nella premiere della stagione 8, intitolata "Summer of All Fears". Questo ritorno rappresenta un momento di nostalgia per i fan di lunga data e sottolinea come la serie mantenga ancora vivo il legame con le sue radici.

