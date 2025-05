Richard Ashcroft | Ho spiegato a Noel Gallagher che potevo essere la persona giusta per aprire il tour della reunion degli Oasis

Richard Ashcroft ha rivelato di aver confidato a Noel Gallagher di poter essere la persona giusta per aprire il tour di reunion degli Oasis. Dopo sedici anni, i fratelli Gallagher tornano sul palco, e Ashcroft avrà l'onore di esibirsi come special guest durante i concerti che attraverseranno il Regno Unito. Un’occasione imperdibile per gli amanti della musica britannica.

Richard Ashcroft  è ritornato del tour di reunion degli Oasis, che lo vedrĂ condividere il palco dei fratelli Gallagher, insieme dopo sedici anni nei concerti che porteranno la band britannica nel Regno Unito. Lo scorso ottobre l'ex frontman dei The Verve è stato annunciato come special guest per tutte le diciassette tappe del tour insieme alla band di Liverpool Cast. Il cantautore aprirĂ tutte e cinque le date di Wembley, quelle all' Heaton Park di Manchester, le due di Cardiff, tre di Edimburgo e le due di Dublino. Intervistato da Radio X nel programma The Chris Moyles Show, Ashcroft ha parlato della conversazione avuta con Noel, nella quale sosteneva che era l'unica persona in grado di aprire il tour degli Oasis...

