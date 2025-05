Riapre l' isola ecologica di Biancavilla | sarà attiva dal lunedì alla domenica

L’isola ecologica di Biancavilla riapre al pubblico, offrendo un servizio attivo dal lunedì alla domenica. Inaugurata questa mattina in via della Montagna, l’area ha visto la partecipazione del sindaco Antonio Bonanno e dell’assessore all’Ambiente Vincenzo Mignemi, insieme a rappresentanti della società Caruter, per promuovere una gestione più sostenibile dei rifiuti nel comune.

È stata inaugurata questa mattina a Biancavilla l’isola ecologica comunale in via della Montagna. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Antonio Bonanno, l’assessore all’Ambiente Vincenzo Mignemi, il rup geom. Santi Biondi, il Dse geom. Antonino Ricceri e i responsabili della società Caruter... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Riapre l'isola ecologica di Biancavilla: sarà attiva dal lunedì alla domenica

