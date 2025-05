Riapre l' isola ecologica di Biancavilla | sarà attiva dal lunedì alla domenica

L'isola ecologica di Biancavilla riapre al pubblico, offrendo servizi attivi sette giorni su sette. Inaugurata questa mattina in via della Montagna, la struttura è stata presentata dal sindaco Antonio Bonanno e dall'assessore all'Ambiente Vincenzo Mignemi, insieme a collaboratori e rappresentanti della società Caruter. Questo nuovo spazio rappresenta un'importante iniziativa per la gestione sostenibile dei rifiuti nella comunità.

È stata inaugurata questa mattina a Biancavilla l’isola ecologica comunale in via della Montagna. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Antonio Bonanno, l’assessore all’Ambiente Vincenzo Mignemi, il rup geom. Santi Biondi, il Dse geom. Antonino Ricceri e i responsabili della società Caruter... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Riapre l'isola ecologica di Biancavilla: sarà attiva dal lunedì alla domenica

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Riapre l'isola ecologica di Biancavilla: sarà attiva dal lunedì alla domenica; Biancavilla, riapre l’Isola Ecologica in via della Montagna; Isola ecologia di nuovo operativa: aperta tutti i giorni in via della Montagna; Biancavilla, evade da domiciliari: 'meglio senza tetto che la convivenza'. 🔗Ne parlano su altre fonti

Riapre l’isola ecologica. I consigli del sindaco - Riapre l’isola ecologica a Spinetoli, il primo cittadino Alessandro Luciani si rivolge ai residenti rispolverando alcune regole fondamentali per ... 🔗Scrive msn.com

Isola ecologica nella tua città: quando è aperta e cosa puoi smaltire - Parliamo dell’isola ecologica: un centro di raccolta per rifiuti presente sulla gran parte dei comuni italiani, nato con lo scopo di affiancare e guidare gli abitanti nel processo di smaltimento dei ... 🔗Segnala ecoo.it

L’isola ecologica di Calvagese riapre dopo l’incendio - È durato oltre quattro mesi lo stop dell’isola ecologica, chiusa dal 24 novembre dopo un incendio che aveva reso inagibile la struttura. Ora il centro di raccolta di via Nazionale è pronto a riaprire: ... 🔗Scrive giornaledibrescia.it