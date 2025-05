Rete mimetica per coprire il cantiere abusivo nella marina | committente denunciato

A San Foca, un cantiere abusivo è stato scoperto grazie a una rete mimetica posizionata sul solaio di un immobile in fase avanzata di costruzione. L'intento di nascondere l'attività illecita ha portato alla denuncia del committente, evidenziando l'ingegnosità nell'evitare i controlli aerei, ma anche l'importanza di vigilare su tali pratiche illegali nel rispetto del territorio.

SAN FOCA (Melendugno) – Non si può affermare con certezza quale fosse la finalità di quella rete mimetica posta sul solaio dell'immobile in fase avanzata di costruzione, a San Foca, ma un'ipotesi assai credibile vuole che servisse a sfuggire alla ricognizione dall'alto. Del resto, l'efficacia...

