Rete idrica di Agrigento e l' inchiesta sulle mazzette per vincere gli appalti Schifani istituisce commissione tecnica per il monitoraggio dei lavori

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha istituito una commissione tecnica per supervisionare i lavori di ristrutturazione e automazione della rete idrica di Agrigento. Questa iniziativa interviene in un contesto segnato da un'inchiesta sulle mazzette per l'aggiudicazione degli appalti, sottolineando la necessità di garantire trasparenza e integrità nel processo di ammodernamento infrastrutturale.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha istituito, con proprio decreto, una commissione tecnica "per verificare l'avanzamento dei lavori di ristrutturazione e automazione della rete idrica di Agrigento. Il provvedimento nasce - viene annunciato - dall'esigenza di garantire un...

Nuova rete idrica di Agrigento, la Procura: "Ritardi voluti per intercettare i soldi e pilotare l'appalto" - La nuova rete idrica di Agrigento è al centro di un'inchiesta della procura, che sospetta ritardi intenzionali per intercettare fondi pubblici e manipolare l'appalto. 🔗continua a leggere

Rete idrica di Agrigento, Schifani istituisce una commissione tecnica sui lavori - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha istituito, con proprio decreto, una commissione tecnica per verificare l’avanzamento dei lavori di ... 🔗Secondo agrigento.gds.it

L'inchiesta sugli appalti per la rete idrica di Agrigento, arrestato un altro indagato - L’indagine dura da circa un anno ed è ancora in corso, nei guai anche l'ex assessore regionale all'Energia Roberto Di Mauro ... 🔗Segnala msn.com

Inchiesta appalti Agrigento, volantinaggio per chiedere ‘seduta aperta Consiglio comunale’ - Il Cartello sociale fa proprio questo auspicio, considerandolo un appello alla coscienza civile della città. È un invito chiaro e determinato rivolto a quanti, a vario titolo, conoscono fatti e ... 🔗Come scrive grandangoloagrigento.it