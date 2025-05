Resta incastrato sugli scogli durante la festa scudetto | ambulanza e vigili del fuoco soccorrono un tifoso

Un'animata festa scudetto sul lungomare di Napoli si trasforma in un momento di panico quando un giovane tifoso rimane incastrato sugli scogli. Prontamente intervenuti, vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 si fanno largo tra la folla per soccorrerlo. Sebbene il ragazzo sia vivo, l'incidente ha destato non poca preoccupazione tra i festeggiatori. Le operazioni di recupero sono in corso.

Paura sul lungomare per un tifoso del Napoli, un giovane ragazzo, rimasto incastrato sugli scogli. Sul posto vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 che sono riuscite a raggiungerlo facendosi largo tra la folla. E' vivo, ma impaurito. Stanno cercando di estrarlo per consegnarlo al 118 e... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Resta incastrato sugli scogli durante la festa scudetto: ambulanza e vigili del fuoco soccorrono un tifoso

Bari, il mignolo resta incastrato nel macchinario durante l’esercizio: ragazza perde un dito in palestra - L'articolo Bari, il mignolo resta incastrato nel macchinario durante l’esercizio: ragazza perde un dito in palestra proviene da Quinto Potere. 🔗Da msn.com

Podista rimane incastrato tra gli scogli durante la corsa del mito a palinuro: soccorsi in azione - La tredicesima edizione della corsa del mito a Palinuro nel Salernitano ha visto un incidente con soccorsi complessi e l’elisoccorso, mentre Yassine Zaki ha vinto la gara di 15 chilometri fino a Marin ... 🔗Lo riporta gaeta.it

Centola, cade tra gli scogli del porto di Palinuro: si era appartato per bisogni fisiologici - Attimi di apprensione questa mattina al porto di Palinuro, dove un uomo è precipitato tra gli scogli dopo essersi appartato per espletare bisogni fisiologici. L’uomo, un corridore che avrebbe ... 🔗Scrive ilmattino.it