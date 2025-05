Resta forte viaggio nel vissuto psicologico delle persone con sclerosi multipla

Il 30 maggio, presso il campus universitario del Pionta ad Arezzo, si terrà l’evento "Resta forte", dedicato alla sensibilizzazione sul vissuto psicologico delle persone con sclerosi multipla. Organizzato dal Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, l'incontro mira a promuovere una maggiore comprensione e supporto per chi affronta quotidianamente questa sfida.

Venerdì 30 maggio il campus universitario del Pionta ad Arezzo ospiterà l'evento "Resta forte. Giornata di sensibilizzazione sul vissuto psicologico delle persone con diagnosi di sclerosi multipla". L'appuntamento, organizzato dal Dipartimento Scienze sociali, politiche e cognitive...

