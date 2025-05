Resinovich Visintin torna a Trieste e rompe il silenzio | Non dirò chi è stato

Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich, è tornato a Trieste e ha deciso di rompere il silenzio riguardo alle pesanti accuse della Procura. Liliana, scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022, continua a essere al centro di un'intricata vicenda che ha sconvolto la comunità locale. Visintin, però, si rifiuta di rivelare dettagli chiave sulla sua situazione.

Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie Liliana Resinovich, è tornato a Trieste e ha rotto il silenzio dopo l'accusa della Procura, che lo ritiene colpevole dell'omicidio della donna, sparita nel dicembre del 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel boschetto di San Giovanni a Trieste. "Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente, e sono felice di essere qua a Trieste, ho trovato una città meravigliosa, sono venuto qua nel 1995", ha detto ai microfoni di Tele4, intervistato mentre era alla guida della sua auto. Quando gli hanno chiesto se si senta già condannato, lui ha risposto: "No assolutamente, vivo alla giornata, non penso a ieri non penso a domani... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Resinovich, Visintin torna a Trieste e rompe il silenzio: "Non dirò chi è stato"

