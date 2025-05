Residenze universitarie al palo Campus l’appalto finisce al Tar A luglio la sentenza sul ricorso

Il progetto delle residenze universitarie all'interno del Campus è bloccato, con l'appalto ora in attesa di una decisione del Tar. La sentenza sul ricorso, prevista per luglio, potrebbe sbloccare una situazione che frena lo sviluppo di un polo accademico sempre più vitale, sia in termini quantitativi che qualitativi. La creazione del dormitorio è cruciale per supportare la crescente popolazione studentesca e migliorare l'offerta formativa.

L'appalto per la realizzazione delle residenze per studenti all'interno del Campus universitario finisce nelle secche del Tar. La creazione del dormitorio, fondamentale per lo sviluppo di un polo in continua crescita per numeri così come per qualità dell'offerta didattica, è al palo da mesi, per effetto del ricorso presentato da Consorzio Leonardo Servizi, società che all'esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, aveva conquistato il primo posto nella graduatoria, sopravanzando di poco più di tre punti l'altra offerta presentata, quella dell'Impresa geom. Stefano Cresta srl...

