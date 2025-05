Report Sole24Ore sulla qualità della vita Pd e Gd | Dati preoccupanti fragili penalizzati È ora di cambiare rotta

Il recente report del Sole24Ore sulla qualità della vita evidenzia dati preoccupanti riguardanti le fasce più fragili della popolazione, in particolare bambini e giovani. Il Partito Democratico e i Giovani Democratici esprimono crescente allerta per la carenza di servizi scolastici e culturali, sottolineando l'urgenza di un cambiamento di rotta per garantire un futuro migliore a tutte le generazioni.

Partito democratico e Giovani democratici “preoccupati” per quanto emerso dall’indagine del Sole24Ore sulla qualità della vita per fasce di età (bambini, giovani e anziani) soprattutto in relazione alla carenza di servizi scolastici e culturali, oltre che in riferimento alle difficoltà di accesso... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Report Sole24Ore sulla qualità della vita, Pd e Gd: "Dati preoccupanti, fragili penalizzati. È ora di cambiare rotta"