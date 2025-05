Report lancia allarme zoonosi e focolai aviaria in mammiferi più che raddoppiati

Un nuovo report lancia un allerta sulle zoonosi e sui focolai di virus aviari nei mammiferi, con casi raddoppiati negli ultimi anni. Le malattie animali si stanno espandendo, interessando specie e aree precedentemente non colpite. Di queste, metà presenta il potenziale di trasmissione all’uomo, suscitando gravi preoccupazioni per la salute pubblica.

