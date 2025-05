Replica La Promessa in streaming puntata 26 maggio 2025 | Video Mediaset

Oggi, lunedì 26 maggio 2025, ritorna su Mediaset la soap spagnola "La Promessa" con una nuova avvincente puntata. In questo episodio cruciale, la morte di Don Gregorio crea scompiglio, mentre Don Romulo compie un gesto eroico per salvare Manuel, rivelandosi al sergente come il vero autore della lettera. Non perdere le emozioni intense e i colpi di scena che caratterizzano la trama!

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 26 maggio 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna a La Promessa sta succedendo di tutto. La morte di Don Gregorio ha sollevato un grande polverone e Don Romulo si è sacrificato per salvare Manuel, dicendo al sergente di aver scritto lui la lettera all'ex maggiordomo e rivelandogli di aver aiutato lui Pia a fingere la sua morte.

