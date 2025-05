Replica La Notte nel Cuore puntata del 25 maggio 2025 | Video Mediaset

Inizia stasera domenica 25 maggio 2025 la soap turca La notte nel Cuore. Ecco i Video Mediaset per rivedere le prime tre puntate trasmesse da Canale 5 in replica streaming. Come può una madre abbandonare i propri figli senza mai voltarsi indietro? Sumru, senza esitare, fugge in Cappadocia e si risposa. Ma dovrà fare i conti col suo passato. Nuh e Melek giungono in una città della Cappadocia per ricevere delle risposte da Sumru, la madre che li ha abbandonati quando erano ancora in fasce. Cihan dice a Sevilay che non può sposarla. Per lui, loro due sono come fratelli. Durante una retata, la polizia ferma Esat per possesso di droga...

