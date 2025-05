Renoir | recensione del film di Chie Hayakawa

Renoir, il nuovo film della regista giapponese Chie Hayakawa, si presenta come un toccante coming-of-age ambientato nella Tokyo degli anni ’80. Dopo la sua esperienza al Festival di Cannes 2022 con Plan 75, Hayakawa esplora le sfide e le esperienze di crescita dei giovani in un contesto sociale complesso, promettendo una narrazione profonda e nostalgica. Scopriamo insieme le sfumature di questa opera cinematografica.

Renoir: recensione del film di Chie Hayakawa Dopo il passaggio nella sezione parallela Un Certain Regard al Festival di Cannes 2022 con Plan 75, la regista giapponese Chie Hayakawa porta ora in concorso sulla Croisette Renoir, coming-of-age ambientato nella periferia della Tokyo anni '80, in cui una ragazzina si trova a dover fare i conti con l'idea che il padre, malato terminale, sta per lasciare per sempre lei e la madre. Il lutto attraverso gli occhi di una ragazzina. Il padre di Fuki, Keiji, è gravemente malato e passa continuamente dall'ospedale alla casa. La madre, Utako, è sopraffatta: deve occuparsi di lui mentre porta avanti un lavoro a tempo pieno...

