Renato Veiga Juve messaggio social d’addio del difensore? Quelle parole dopo la qualificazione in Champions spaventano i tifosi | ecco cosa ha scritto – FOTO

Dopo la recente qualificazione della Juventus in Champions League, Renato Veiga ha condiviso un messaggio sui social che ha suscitato preoccupazione tra i tifosi. Il difensore, attualmente in prestito dal Chelsea, ha lasciato intendere un possibile addio, lasciando sul campo molte domande. Scopriamo cosa ha scritto e quali sono le reazioni dei sostenitori bianconeri.

Renato Veiga Juve, messaggio social d'addio del difensore bianconero? La FOTO pubblicata dal calciatore. Il difensore della Juve, in prestito dal Chelsea, Renato Veiga ha parlato su Instagram dopo l'accesso in Champions League dei bianconeri in quella che potrebbe essere l'ultima partita in Serie A con la maglia della Vecchia Signora. Un messaggio che suona come un addio per il portoghese con i tifosi che sperano di rivederlo anche il prossimo anno. PAROLE – «Un vero piacere! FINO ALLA FINE!».