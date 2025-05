Reinserimento lavorativo dei disoccupati stanziati 78 milioni | ecco chi potrà beneficiarne

In Sicilia arriva il programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol), un'iniziativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza che destina 78 milioni di euro al reinserimento lavorativo dei disoccupati. L'obiettivo è favorire l’inserimento professionale e potenziare i servizi di politica attiva del lavoro, offrendo nuove opportunità a chi cerca occupazione. Scopriamo chi potrà beneficiare di questo importante progetto.

Via libera in Sicilia al programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol), introdotto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei disoccupati e riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. L'assessorato dell'Istruzione e...

