Regolamentare il tempo ai semafori | la richiesta arriva da Adamo Scurti Noi Moderati

Nel contesto della crescente preoccupazione per la sicurezza stradale, il consigliere Adamo Scurti di Noi Moderati ha sollevato la questione della mancata sincronizzazione dei semafori. La questione sarà al centro della prossima commissione Sicurezza e Mobilità, presieduta da Maria Luigia Montopolino (Lega), dove si discuterà l'urgente necessità di regolamentare i tempi di attesa ai semafori per migliorare la viabilità.

Mancata sincronizzazione dei tempi ai semafori: il problema verr√† affrontato nella prossima commissione Sicurezza e Mobilit√†¬†presieduta da Maria Luigia Montopolino (Lega). Intanto, nella mattina di luned√¨ 26 maggio, il dibattito √® stato avviato perch√© il consigliere Adamo Scurti (Noi Moderati) ha... 🔗 Leggi su Ilpescara.it ¬© Ilpescara.it - "Regolamentare il tempo ai semafori": la richiesta arriva da Adamo Scurti (Noi Moderati)

Semaforo e senso unico alternato a Briga per un mese su richiesta del Cas - The post Semaforo e senso unico alternato a Briga per un mese su richiesta del Cas appeared first on Tempostretto. 🔗Si legge su msn.com