Regno unito | Starmer a Liverpool scene sconvolgenti

Il premier britannico Keir Starmer ha espresso la sua profonda preoccupazione in merito all'incidente stradale che ha sconvolto Liverpool, durante la celebrazione per la vittoria del campionato dei Reds. In seguito a questo tragico evento, Starmer ha inviato i suoi pensieri a tutti i feriti e alle persone coinvolte, sottolineando l'impatto drammatico di quanto accaduto nel cuore della cittĂ .

Torino, 26 mag. (LaPresse) – “Le scene a Liverpool sono sconvolgenti, i miei pensieri vanno a tutti i feriti o coinvolti”. Lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer, commentando l’incidente stradale durante la parata per la vittoria del campionato dei Reds nel centro della cittĂ , con il ferimento di diversi pedoni. Lo riporta Sky News Uk. “Voglio ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la loro rapida e continua risposta a questo scioccante incidente”, ha sottolineato, “sto ricevendo aggiornamenti sugli sviluppi e chiedo che venga dato alla polizia lo spazio necessario per le indagini”... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno unito: Starmer, a Liverpool scene sconvolgenti

