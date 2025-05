Regno Unito | polizia arrestato è uomo britannico di 53 anni

Un uomo britannico di 53 anni, originario dell'area di Liverpool, è stato arrestato dopo che un'auto ha investito una folla durante la parata di vittoria del Liverpool nel centro di Torino. La polizia di Merseyside ha confermato l'arresto, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dell'evento. Le autorità stanno indagando sull'incidente e chiedono informazioni ai testimoni.

Torino, 26 mag. (LaPresse) – E’ un britannico di 53 anni, proveniente dall’area di Liverpool, l’uomo arrestato dopo che un’auto si è lanciata contro una folla durante la parata di vittoria dei Reds nel centro della città. Lo ha dichiarato la polizia di Merseyside, citata da Sky News Uk. “Chiediamo alle persone di non fare speculazioni sulle circostanze relative all’incidente avvenuto questa sera in Water Street, nel centro di Liverpool”, ha dichiarato un portavoce della polizia, aggiungendo che “sono in corso ampie indagini per accertare le circostanze che hanno portato alla collisione”... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno Unito: polizia, arrestato è uomo britannico di 53 anni

Ruba telefono e soldi da un mini market ad Asti, arrestato 34enne già noto alla Polizia: i suoi precedenti - Un cittadino pakistano di 34 anni è stato arrestato ad Asti dopo aver rubato un telefono e del denaro all'interno di un mini market. 🔗continua a leggere

Regno Unito: arrestato 21enne per incendio in casa di Starmer - Londra (Regno Unito), 13 mag. (LaPresse/AP) - La polizia britannica ha arrestato un 21enne per l'incendio scoppiato nella casa londinese dove viveva il primo ... 🔗Come scrive msn.com

Telecamere a riconoscimento facciale sempre più diffuse: il dato dal Regno Unito - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Segnala msn.com

Incendio a casa di Starmer, arrestato un 21enne - La polizia britannica ha arrestato un 21enne per l'incendio scoppiato nella casa londinese dove viveva il primo ministro Keir Starmer prima di essere eletto ... 🔗Lo riporta msn.com