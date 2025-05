Regione nasce il coordinamento dei capigruppo Pd in Emilia-Romagna

Sabato 24 maggio, si è ufficialmente insediato il coordinamento dei capigruppo del PD nei comuni dell’Emilia-Romagna, grazie all'iniziativa del capogruppo regionale Paolo Calvano e della vice capogruppo Alice Parma. Questa nuova struttura, supportata dal segretario regionale Luigi Tosiani, mira a rafforzare la collaborazione e l'efficacia del partito a livello locale, affrontando così le sfide e le opportunità della regione.

Su iniziativa del capogruppo Pd in Regione, Paolo Calvano, e della Vice Capogruppo Alice Parma, sabato 24 maggio, si è insediato ufficialmente il coordinamento dei capigruppo PD dei comuni dell’Emilia-Romagna. L’iniziativa, fortemente sostenuta anche dal Segretario Regionale Luigi Tosiani... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Regione, nasce il coordinamento dei capigruppo Pd in Emilia-Romagna

Insediato il coordinamento dei capigruppo PD dei comuni dell’Emilia-Romagna - Questo nuovo spazio di confronto sarà uno strumento fondamentaleSu iniziativa del capogruppo Pd in Regione, Paolo Calvano, e della Vice Capogruppo Alice Parma, sabato 24 maggio, si è insediato ufficia ... 🔗Scrive chiamamicitta.it

Nasce il coordinamento dei capigruppo Pd in Emilia Romagna - Il primo incontro si è svolto a Bologna, nella sede della Federazione del Pddi via Andreini, e aperto dai saluti della capogruppo Pd a Bologna, Giorgia De Giacomi ... 🔗Segnala riminitoday.it

Regione, Rocco Invernizzi nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio: “Sono onorato” - “E’ per me motivo di orgoglio ricoprire il ruolo di capogruppo di Fratelli ... mi dedicherò al coordinamento del gruppo in consiglio regionale. Assumo questo incarico – dice il consigliere ... 🔗Lo riporta msn.com