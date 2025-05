regione campania 425 milioni per ciclo acque e depurazione

La Regione Campania ha approvato un ambizioso programma di interventi per il ciclo delle acque e la depurazione, grazie a una Delibera di Giunta recentemente pubblicata. L'iniziativa, finanziata con 424,78 milioni di euro dal PR Campania FESR 2021/2027, mira a migliorare le infrastrutture idriche e fognarie, contribuendo così alla sostenibilità e alla salute pubblica nella regione.

E' stata pubblicata sul sito della Regione Campania la Delibera di Giunta con cui è stato approvato un imponente programma d'interventi in campo idrico e fognario-depurativo. L'operazione investirà in totale 424.782 milioni euro dal PR Campania FESR 20212027, che porteranno a 73 opere per il settore idrico e 103 per il settore fognario-depurativo. I Comuni richiedenti sono 192, con gli interventi nel settore idrico che in alcuni casi, interessano più di un territorio comunale. La Regione spiega in una nota che gli interventi sono necessari per il superamento delle procedure d'infrazione per mancata attuazione della Direttiva Acque reflue e anche per lavori fognario depurativi urgenti per la lotta alla dispersione idrica e con il rinnovo delle reti...