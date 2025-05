Regionali 2025 corsa contro il tempo per cambiare la legge elettorale in Campania

In vista delle regionali 2025, la Campania è nel pieno di una corsa contro il tempo per riformare la legge elettorale. Entro le 12 di lunedì 26 maggio scade il termine per presentare emendamenti alla proposta di modifica, attesa in Consiglio Regionale per mercoledì 28 maggio. Il testo, sostenuto dai capigruppo della maggioranza, prevede importanti cambiamenti.

Scade alle 12 di lunedì 26 maggio il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di modifica della Legge Elettorale della Campania che dovrebbe arrivare, in Consiglio Regionale, per mercoledì 28 maggio. Il testo, firmato dai capigruppo della maggioranza, prevede, rispetto al... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Regionali 2025, corsa contro il tempo per cambiare la legge elettorale in Campania

Ne parlano su altre fonti

Risultati elezioni Matera 2025, affluenza al 50,17%. Attesa exit poll, chi vince? - Elezioni amministrative Matera 2025: si vota fino alle ore 15, poi gli exit poll e lo spoglio dei voti. Segui con noi i risultati in diretta live, alle ore 23 affluenza in calo al 50,17%. Riporta money.it

Risultati elezioni Taranto 2025, affluenza al 44,49%. Attesa exit poll, chi vince? - Elezioni amministrative Tranto 2025: si vota fino alle ore 15, poi gli exit poll e lo spoglio dei voti. Segui con noi i risultati in diretta live, alle ore 23 affluenza in calo al 44,49%. Scrive money.it

Elezioni comunali 2025, si vota oggi e domani in 126 città. Alle 12 affluenza 13,55%. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni comunali 2025, si vota oggi e domani in 126 città. Alle 12 affluenza 13,55%. LIVE ... Secondo tg24.sky.it