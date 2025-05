Reggiana | strategie di mercato e il valore di Natan Girma

La Reggiana, reduce da una stagione culminata in una preziosa salvezza, si prepara a affrontare il mercato con rinnovata ambizione. In questo contesto strategico, il talento di Natan Girma emerge come un vero e proprio "oro" per il club granata. Con l'apertura della finestra di mercato fissata per l'1 giugno, è tempo di delineare strategie per costruire un futuro ancora più brillante.

L'oro della Reggiana. Terminata la stagione agonistica nel migliore dei modi, con una salvezza che nel pianeta granata vale come uno scudetto, è tempo di programmare il futuro. Tra una settimana esatta si aprirà già una finestra di mercato (dall'1 al 10 giugno) che permetterà di iniziare a perfezionare le prime operazioni (per le squadre di B solo in uscita). Si tratta di una novità assoluta, antipasto di quella che poi sarà a fase più lunga che andrà dal primo di luglio al primo di settembre. Si può quindi fare una riflessione su quelle che sono le risorse che il club si trova in casa dopo un biennio in cui ha saputo valorizzare diversi giocatori...

