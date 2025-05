Regalo alle maestre perché non regalate loro un albero? Cosa è successo a Conegliano e come piantare 16mila alberi ogni anno

È arrivato il momento di scegliere un regalo per le maestre, ma perché non pensare a un albero? A Conegliano, un’iniziativa ha dimostrato che si possono piantare 16.000 alberi ogni anno, contribuendo a un futuro più verde. Mentre le mamme discutono di budget e regali, questa alternativa rappresenta un gesto significativo e sostenibile che celebra il lavoro delle educatrici, rispettando al contempo le normative vigenti.

E' giunto il momento del regalo alle maestre. Le chat delle mamme fervono di opinioni sul regalo che dovrà essere comprato, sul budget da spendere e su dove acquistarlo. Una pratica che si scontra con una norma che vuole il personale scolastico, in qualità di pubblico ufficiale, soggetto a restrizioni sull'accettazione di doni. In particolare, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici vieta l'accettazione di regali di valore superiore a 150 euro, anche se collettivi.

