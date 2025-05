Referendum volantinaggio in piazza da parte del Comitato 5 Sì

A Sparanise, un nuovo Comitato di cittadini e cittadine si è mobilitato per promuovere il voto referendario di giugno. Il comitato 5 sì ha avviato un volantinaggio in piazza per sensibilizzare la comunità sull'importanza di temi cruciali come il lavoro e la cittadinanza, con l'intento di rompere il silenzio e stimolare una partecipazione attiva e consapevole al dibattito democratico.

Da pochi giorni a Sparanise è nato un Comitato spontaneo di cittadini e cittadine per informare sull'importanza del voto referendario del prossimo mese di giugno. L'iniziativa nasce dall'esigenza di schierarsi su temi importanti come il lavoro e la cittadinanza, ma soprattutto, per rompere il...

