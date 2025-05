Referendum su lavoro e cittadinanza | volantinaggio in piazza del Comitato per il Si

A poche settimane dal referendum su lavoro e cittadinanza, il comitato per il "sì" intensifica le attività di volantinaggio in piazza, promuovendo l'importanza del voto. Giovedì 22 maggio, Acil di Reggio Calabria ha preso parte attivamente a queste iniziative, mirando a informare e sensibilizzare i cittadini riguardo alle norme in discussione e al loro impatto sulla comunità.

Le televisioni devono parlare di più dei referendum su cittadinanza e lavoro: l'Agcom le richiama - L'Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha sollecitato le televisioni, in particolare la Rai, a intensificare la copertura informativa sui referendum di cittadinanza e lavoro dell'8 e 9 giugno.

Referendum su lavoro e cittadinanza, le riflessioni della Diocesi di Bergamo - L'8 e il 9 giugno, i cittadini sono chiamati a partecipare a un referendum sul lavoro e la cittadinanza.

Giuseppe Conte invita al voto sui referendum lavoro e cittadinanza - Giuseppe Conte esorta a partecipare attivamente ai referendum su lavoro e cittadinanza, definendoli una preziosa opportunità per lavoratori e disoccupati.

Referendum 8-9 giugno: lavoro e cittadinanza, quando e per cosa si vota, i colori delle schede - A inizio giugno gli italiani sono chiamati a votare sì o no a quattro quesiti referendari abrogativi su precariato e sicurezza del lavoro e a uno sulle condizioni per diventare cittadini italiani.

Referendum su lavoro e cittadinanza: volantinaggio ai mercati e due iniziative pubbliche - Continuano le iniziative organizzate dal comitato elbano a sostegno dei 5 Sì ai referendum su lavoro e cittadinanza in programma i prossimi 8 e 9 giugno. Martedì prossimo sarà effettuato un volantinaggio ai mercati.

Referendum: il PD di Nusco mercoledì all'Area Industriale della Fiorentina - "Al Referendum dell'8 e 9 Giugno 2025 si vota Sì per un lavoro più tutelato, dignitoso, stabile e sicuro. Vota per chi ha meno diritti, avrai più diritti". Questo l'appello del PD di Nusco "E. Berling...