Referendum su lavoro e cittadinanza incontro informativo al Circolo Arci Fiorita

I Giovani Democratici di Cesena, insieme al Circolo del Partito Democratico “Fiorenzuola”, invitano la cittadinanza a un incontro pubblico il 27 maggio alle 20.45 presso il Circolo ARCI Fiorita. L'evento sarà dedicato ai cinque referendum su lavoro e cittadinanza previsti per l'8 e 9 giugno, offrendo un'importante occasione di confronto e approfondimento su temi cruciali per il futuro della comunità.

