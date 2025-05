Referendum oltre 112mila i riminesi chiamati al voto La più anziana è un' elettrice di 107 anni

Oltre 112.000 riminesi sono pronti a votare per i cinque referendum abrogativi proposti da Cgil e +Europa, in programma l'8 e il 9 giugno. Tra gli elettori, si distingue una donna di 107 anni, simbolo di una platea elettorale diversificata e attiva. Questo evento segna un'importante occasione di partecipazione democratica per la cittadinanza.

Nelle giornate di 8 e 9 giugno si voterà per i cinque referendum abrogativi proposti da Cgil (i primi quattro) e dal partito +Europa, col sostegno di altre liste. La fotografia della platea elettorale coinvolta è ampia e variegata, con ben 112.467 cittadini chiamati alle urne nella città di...

