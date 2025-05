Referendum nel nuovo spot Cgil un passaparola per la partecipazione

In occasione del referendum dell'8 e 9 giugno, la Cgil lancia un nuovo spot creativo, ideato da Paolo Genovese e diretto da Rolando Ravello. Attraverso volti di persone comuni, la campagna mira a combattere l'astensionismo, sottolineando l'importanza della partecipazione attiva al voto. Un messaggio chiaro: il futuro si decide insieme.

ROMA (ITALPRESS) – Da un’idea di Paolo Genovese, con la regia di Rolando Ravello, per dire no all’astensionismo e ribadire l’importanza del voto. È il nuovo spot lanciato oggi dalla Cgil in vista del referendum dell’8 e 9 giugno che vede protagoniste persone comuni: donne e uomini di età, cultura e opinioni diverse. Una scelta narrativa per sottolineare che – al di là delle differenze – il voto resta lo strumento democratico fondamentale per esprimere il proprio pensiero. Anche quando prevalgono sfiducia, delusione o perplessità. satgsl Unlimited News - Notizie dal mondo... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Referendum, nel nuovo spot Cgil un “passaparola” per la partecipazione

"Pericoloso il referendum sulla cittadinanza": polemiche su Salvini mentre la Lega piccona di nuovo il governo - Il referendum sulla cittadinanza solleva polemiche infuocate, con Matteo Salvini che lancia un allerta: "è il più pericoloso". continua a leggere

Referendum, dalla Cgil nuovo spot firmato da Paolo Genovese - ROMA - Da un'idea di Paolo Genovese, con la regia di Rolando Ravello, per dire no all'astensionismo e ribadire l'importanza del voto. È il nuovo spot lanciato oggi dalla Cgil in vista del referendum d ... Scrive laprovinciacr.it

Referendum, nel nuovo spot Cgil un “passaparola” per la partecipazione - ROMA (ITALPRESS) - Da un'idea di Paolo Genovese, con la regia di Rolando Ravello, per dire no all'astensionismo e ribadire l'importanza del voto. È il nuo ... Scrive italpress.com

Il valore del voto nel nuovo spot Cgil firmato da Paolo Genovese - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Si legge su msn.com