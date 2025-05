Referendum la Cgil su sicurezza e infortuni | Sì alla responsabilità condivisa; le imprese | Ci sarebbe troppa discrezionalità

La CGIL promuove un referendum sulla sicurezza e sugli infortuni sul lavoro, sostenendo la necessità di una responsabilità condivisa tra imprese. Si denuncia l'eccessiva discrezionalità, che porta all'esclusione della responsabilità solidale di committenti, appaltatori e subappaltatori in caso di infortuni. La proposta di abrogazione mira a garantire una maggiore tutela per i lavoratori, riducendo i rischi legati alle attività delle imprese coinvolte nella catena di appalto.

“Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione”: questo il testo del quesito referendario numero 4 che sarà proposto agli elettori nelle giornate dell’8 e 9 giugno e sarà stampato sulla scheda color rubino. Ed è anche la tematica al centro della seconda puntata del dibattito virtuale tra la Cgil, sindacato che si è fatto promotore di 4 dei cinque quesiti approvati a inizio anno dalla Corte Costituzionale, e il mondo del lavoro... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Referendum, la Cgil su sicurezza e infortuni: “Sì alla responsabilità condivisa”; le imprese: “Ci sarebbe troppa discrezionalità”

