Referendum i giorni e gli orari di distribuzione delle tessere elettorali a Catania

In vista delle imminenti consultazioni, a Catania è avviata la distribuzione delle tessere elettorali. I cittadini che devono ritirare la tessera per la prima volta possono farlo presso la Direzione Servizi Demografici del Centro Direzionale San Leone, situato in via Alessandro La Marmora. Scopri i dettagli su giorni e orari di apertura per assicurarti di essere pronto al voto.

