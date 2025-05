Referendum cittadini non disertate il voto

In vista delle consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno prossimi, che vedranno i cittadini chiamati a esprimersi su cinque quesiti abrogativi riguardanti cittadinanza e lavoro, si terrà domani, alle 20,45, un incontro pubblico formativo-informativo presso il Cinema Santo Spirito di Ferrara. L’iniziativa è promossa da un ampio coordinamento di associazioni e movimenti ecclesiali ferraresi: azione cattolica italiana, Acli, Agesci, Masci, Movimento rinascita cristiana, Comunità Papa Giovanni XXIII e Salesiani Cooperatori. I cinque quesiti referendari riguardano tematiche di grande rilevanza sociale: dalla disciplina dei licenziamenti illegittimi ai contratti a termine, dalla responsabilità per gli infortuni sul lavoro fino alla riduzione dei tempi per la richiesta di cittadinanza italiana da parte dei cittadini extracomunitari (da 10 a 5 anni)... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Referendum, cittadini non disertate il voto"

