Referendum 8-9 giugno il nuovo spot diffuso dalla Cgil firmato da Paolo Genovese

In vista dei referendum dell'8 e 9 giugno 2025, la CGIL lancia un nuovo spot, firmato da Paolo Genovese e diretto da Rolando Ravello. Con il messaggio di valorizzare l'importanza del voto e combattere l'astensionismo, il video presenta volti di persone comuni, di diverse età e culture, invitando tutti a partecipare attivamente alla democrazia.

Da un’idea di Paolo Genovese, con la regia di Rolando Ravello, per dire no all’astensionismo e ribadire l’importanza del voto. È il nuovo spot lanciato dalla Cgil in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno 2025 che vede protagoniste persone comuni: donne e uomini di età , cultura e opinioni diverse. Una scelta narrativa precisa, per sottolineare che – al di là delle differenze – il voto resta lo strumento democratico fondamentale per esprimere il proprio pensiero. Anche quando prevalgono sfiducia, delusione o perplessità . Girato tra le strade, le piazze e i parchi di Roma, lo spot si configura come un vero e proprio passaparola popolare... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Referendum 8-9 giugno, il nuovo spot diffuso dalla Cgil firmato da Paolo Genovese

