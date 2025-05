Recuperare la tradizione del tempo a tavola la filosofia di Matteo e Alberto

Matteo Brusò e Alberto Lifonso, soci quarantenni, hanno fondato un'osteria nel cuore del Trevigiano, con l'obiettivo di riscoprire e valorizzare la tradizione della convivialità veneta. Attraverso un'offerta culinaria che celebra le carni selezionate e i vini pregiati, riportano al centro dell'esperienza gastronomica il piacere di stare insieme a tavola, riscoprendo l'autenticità dei sapori locali.

Un'osteria, avviata nel Trevigiano e sviluppata anche nel Veneziano, due soci quarantenni, Matteo Brusò e Alberto Lifonso - il primo nato a Favaro Veneto - che hanno la passione per le carni, il buon vino e soprattutto le tradizioni della cucina veneta, dello stare a tavola

