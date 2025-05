Record provinciali clamorosi | Nestola e Osagie protagoniste nel week-end

Nel weekend appena trascorso, la scena sportiva è stata dominata da Sara Nestola e Osagie, vere protagoniste di clamorosi record provinciali. Nestola ha stabilito un nuovo primato sui 10.000 metri, chiudendo in un impressionante 32’21’’65 e conquistando il nono posto nella Coppa Europa a Pacé, in Francia. Questo straordinario risultato ha contribuito a portare l'Italia al secondo posto, preceduta solo dal Belgio.

Clamorosi record provinciali nel week-end appena concluso. Iniziamo da Sara Nestola della Corradini che si migliora sui 10.000 in 32’21’’65, giungendo nona in Coppa Europa, a Pacé, in Francia. Questo tempo, sommato a quelle delle compagne, porta l’Italia al secondo posto dietro al Belgio e davanti alla Francia: non è record regionale, ma è la miglior prestazione di sempre di un’emiliana. Vivian Osagie della Self, ai regionali di Cesena, entra nella storia migliorando con metri 15,22 il già suo precedente record del peso e clamorosamente quello del disco che resisteva da quasi 50 anni: m 44,84 contro i 44,06 di giugno 1975 di Fausta Quintavalla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it