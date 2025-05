Recanatese | settimana decisiva per il passaggio di consegne con nuovi imprenditori

La settimana in corso si preannuncia cruciale per il futuro della Recanatese, con il passaggio di consegne a nuovi imprenditori. Questo momento rappresenta un'opportunitĂ imperdibile per risolvere una situazione intricata che ha coinvolto il club. A differenza di altre realtĂ sportiva delle Marche, il "caso" giallorosso offre prospettive di rinnovamento e crescita, ponendo le basi per una nuova era nel calcio locale.

La settimana appena iniziata può o, meglio, deve essere quella decisiva nella vicenda, comunque complessa, del passaggio di consegne alla Recanatese. Rispetto a molteplici ed intricate situazioni che interessano altri clubs marchigiani, il "caso" giallorosso è, per diversi aspetti, infinitamente piĂą semplice. I conti, nella prospettiva della classica data del 30 Giugno, sono esemplarmente in ordine ed ai potenziali acquirenti non viene chiesto nessun esborso particolare se non garantire, per quanto possibile, che si allestisca una prima squadra all’altezza delle aspettative e si presti grandi attenzioni a un vivaio che, in regione, ha pochi eguali... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Recanatese: settimana decisiva per il passaggio di consegne con nuovi imprenditori

Su questo argomento da altre fonti

Recanatese: settimana decisiva per il passaggio di consegne con nuovi imprenditori - La Recanatese affronta una settimana cruciale per il passaggio di consegne con nuovi imprenditori pronti a subentrare. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Recanatese: sfide e novità per la prossima stagione di Serie D - Intanto ieri si è giocata la seconda gara del triangolare del girone C della fase nazionale Juniores U19. Il Roma City è andato a vincere 4-0 sul campo di Albano Laziale contro il Cynthialbalonga e ... Riporta msn.com

Recanatese: Passaggio di Consegne e Scudetto Under 14 al Tubaldi - La Recanatese affronta un passaggio epocale mentre lo Stadio Tubaldi ospita le finali dello scudetto Under 14. Lo riporta msn.com