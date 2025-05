Reazione a catena 2025 intervista a Pino Insegno | Ci saranno nuovi giochi e uno studio rinnovato Se dovessi giocare a Reazione a Catena sceglierei Paolo Bonolis e Carlo Conti

Torna dal 8 giugno “Reazione a Catena”, uno dei game show estivi più amati, con Pino Insegno al timone. In questa intervista, Insegno svela le novità del 2025: nuovi giochi e uno studio rinnovato per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente. E se potesse scegliere, il conduttore inviterebbe a giocare Paolo Bonolis e Carlo Conti. Scopriamo insieme cosa ci riserverà questa edizione!

Torna dall ‘8 giugno, nell’access prime time di Raiuno, “ Reazione a catena “, uno degli appuntamenti estivi più attesi dell’anno. Nonostante lo scorso anno gli ascolti non siano stati particolarmente soddisfacenti al timone del game show ritroveremo Pino Insegno. Il conduttore e doppiatore in conferenza stampa ha risposto alle critiche legate ai bassi ascolti che gli sono state mosse lo scorso anno: “Andavamo in diretta contro la partita, contro la finale di salto in alto, contro la finale di Coppa Davis e gli ascolti nonostante tutto avevano sempre il 2 davanti. Quest’anno confermeremo e andremo avanti, non ci siamo sempre noi contro tutti... 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Reazione a catena 2025”, intervista a Pino Insegno: “Ci saranno nuovi giochi e uno studio rinnovato. Se dovessi giocare a Reazione a Catena sceglierei Paolo Bonolis e Carlo Conti”

Insegno a Reazione a Catena, 'non ho nulla da dimostrare' - "Ho una carriera come attore, doppiatore, conduttore e anche autore, lavoro da 44 anni tra tv, cinema e teatro e non devo dimostrare niente a nessuno, se non a me stesso e al pubblico che mi segue". ( ... Lo riporta ansa.it

Pino Insegno ancora a Reazione a Catena e si difende: “Non devo dimostrare nulla” - Pino Insegno torna a “Reazione a Catena”: il conduttore si prepara alla nuova stagione togliendosi qualche sassolino dalla scarpa ... Da dilei.it

Reazione a catena torna dall’8 giugno su Rai 1 con Pino Insegno - Dal 8 giugno tutti i giorni alle 18.45 torna Reazione a catena su Rai 1: nuove prove, scenografia rinnovata e il ritorno di Pino Insegno. Riporta lifestyleblog.it