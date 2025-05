Reati ambientali e lavoratori in nero | controlli a tappeto dei Carabinieri tra Gesualdo e la Valle del Calore

...irregolarità lavorative. I controlli a tappeto effettuati dai Carabinieri tra Gesualdo e la Valle del Calore mirano a garantire il rispetto delle normative ambientali e a combattere il fenomeno del lavoro nero. Questa operazione testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare l’ambiente e la legalità, contribuendo a un territorio più sicuro e giusto per tutti.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, forte di un’intesa siglata con l’Autorità Giudiziaria e della sinergica collaborazione con i reparti speciali dell’Arma, sta proseguendo in modo serrato la propria azione di prevenzione e contrasto dei reati in materia ambientale e delle... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Reati ambientali e lavoratori in nero: controlli a tappeto dei Carabinieri tra Gesualdo e la Valle del Calore

Lavoro nero e reati ambientali: multe e controlli a Gesualdo e Fontanarosa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Come scrive msn.com

Reati ambientali e lavoratori in nero: controlli a tappeto dei Carabinieri tra Gesualdo e la Valle del Calore - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, forte di un’intesa siglata con l’Autorità Giudiziaria e della sinergica collaborazione con i reparti speciali dell’Arma, sta proseguendo in modo ser ... Lo riporta irpinianews.it

Montesarchio, la Finanza sequestra autolavaggio per reati ambientali: sanzione di 20mila euro per manodopera ‘in nero’ - Pertanto, i finanzieri effettuavano l’accesso presso il predetto locale e constatavano la presenza di sei dipendenti irregolari di cui quattro “in nero ... di reati ambientali, al fine ... Secondo ntr24.tv