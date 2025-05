Realmonte accoglie il nuovo sindaco Mallia | Subito la stagione estiva poi Scala de turchi e trasporti

Alessandro Pietro Mallia è il nuovo sindaco di Realmonte, accolto con emozione dalla comunità locale in un evento che ha visto la partecipazione di numerose famiglie. Tra le sue priorità, la gestione della stagione estiva, la valorizzazione della Scala dei Turchi e il miglioramento dei trasporti. Un inizio promettente per un'amministrazione che si propone di ascoltare e rispondere alle esigenze dei cittadini.

Visibilmente commosso, più volte si è asciugato le lacrime con le mani. Il neo sindaco di Realmonte Alessandro Pietro Mallia ha ricevuto l'abbraccio virtuale della città che si appresta a governare nello spiazzale della scuola Garibaldi in via Portella della Ginestra. C'erano tante famiglie ma... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Realmonte accoglie il nuovo sindaco Mallia: "Subito la stagione estiva, poi Scala de turchi e trasporti"

