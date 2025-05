Real Madrid Xabi Alonso | "Senza gli insegnamenti di Ancelotti non sarei qui"

Xabi Alonso è stato ufficialmente presentato come nuovo allenatore del Real Madrid presso il centro sportivo di Valdebebas. Nel suo discorso, l'ex centrocampista ha riconosciuto l'importanza degli insegnamenti ricevuti da Carlo Ancelotti, sottolineando come il suo percorso formativo lo abbia preparato per questo ruolo cruciale nel club. Alonso succede al precedente tecnico in una nuova era per la squadra iberica.

