Re Carlo rottura prolungata con Harry e Meghan | ecco dove non li ha invitati

La rottura tra re Carlo e il principe Harry continua a essere fonte di divisioni all'interno della famiglia reale britannica. Quest'estate, Harry e Meghan non saranno presenti all'importante incontro di Balmoral, una tradizione consolidata per la Royal Family. Scopriamo i dettagli di questa esclusione e le implicazioni per la relazione tra il sovrano e il suo secondogenito.

Il principe Harry non sarà invitato allo storico appuntamento estivo della Royal Family nella residenza di Balmoral, in Scozia... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Re Carlo, rottura prolungata con Harry e Meghan: ecco dove non li ha invitati

Re Carlo ancora in imbarazzo per Harry e Meghan, ma lei pensa solo ai figli - Nelle ultime settimane, le tensioni tra Re Carlo d'Inghilterra e il Duca di Sussex, Harry, hanno raggiunto nuovi picchi. continua a leggere

Re Carlo, rottura prolungata con Harry e Meghan: ecco dove non li ha invitati - Il principe Harry non sarà invitato allo storico appuntamento estivo della Royal Family nella residenza di Balmoral, in Scozia ... Da ilgiornale.it

Re Carlo, frattura sempre più profonda con il principe Harry: lui e Meghan Markle non sono più invitati all'evento estivo - Nuova frattura all’interno della famiglia reale britannica. Questa volta a scatenare polemiche e malumori è stata una decisione di Re Carlo che, secondo fonti vicine a Palazzo, ... Lo riporta msn.com

Carlo e Harry, la frattura si fa sempre più profonda: non sarà più invitato all'appuntamento estivo caro alla Regina Elisabetta VIDEO - Nuova frattura all’interno della famiglia reale britannica. Questa volta a scatenare polemiche e malumori è stata una decisione di Re Carlo che, secondo fonti vicine a Palazzo, ... Scrive msn.com