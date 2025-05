Re Carlo in Canada | apertura del Parlamento con Camilla Mary Simon e Carney

Re Carlo ha recentemente avviato un breve ma significativo soggiorno in Canada, dove ha partecipato all'apertura del Parlamento insieme a Camilla, Mary Simon e Carney. Questo evento segna un'importante tappa del suo percorso nordamericano, essendo la seconda volta che un monarca partecipa a una cerimonia simile dopo la regina Elisabetta II, promettendo di rafforzare ulteriormente i legami tra il Canada e la monarchia britannica.

